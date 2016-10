Freier Zugang (Open Access) Zugang für Abonnent/innen Freier Zugang (Open Access)Zugang für Abonnent/innen

Sich einfügen, sich ausfügen. Überlegungen zum Begriff des Stils am Beispiel von ZOO von aktör&vänner und von Xavier Le Roys Product of Other Circumstances

Philipp Schulte

Abstract

Philipp Schulte (Gießen)

Sich einfügen, sich ausfügen. Überlegungen zum Begriff des Stils am Beispiel von ZOO von aktör&vänner und von Xavier Le Roys Product of Other Circumstances



Refbacks